Le 14 juin dernier, l'ancien responsable de la brocante des Bastions annonçait sur les réseaux sociaux l'arrêt jusqu'à nouvel ordre de ce célèbre rendez-vous dominical. "avait-il précisé.

Cette nouvelle avait fait couler beaucoup d'encre auprès des brocanteurs du dimanche. Effectivement, de nombreux professionnels et fidèles acheteurs sillonnaient les différents stands à la recherche de la perle rare ou simplement pour se promener. Toutefois, pendant plusieurs mois, cet événement incontournable de la Cité des Cinq Clochers a été interrompu à la suite de cette annonce inattendue.

Fort heureusement, il y a quelques jours, les brocanteurs et visiteurs ont sans aucun doute retrouvé le sourire en constatant qu'une nouvelle page Facebook a été créée pour annoncer l'actualité de l'événement dominical des Bastions. Ce dernier a en effet trouvé un couple de repreneurs: Cyril et Karolina Montois qui ont ainsi révélé que la brocante des Bastions reprenait le 5 septembre prochain.

"Précédemment, avec ma femme, nous faisions régulièrement les brocantes et notamment celle des Bastions le dimanche matin. Malheureusement, avec la crise sanitaire, notre petite promenade du week-end a été suspendue durant plusieurs mois. Récemment, nous avons été informés que la brocante des Bastions recherchait un repreneur. Etant des Tournaisiens et adeptes de ce mythique marché aux puces, nous avons envoyé notre candidature. Pour l'instant, nous gardons les mêmes valeurs que l'ancien responsable avait instaurées et le prix de 30 euros pour l'emplacement reste fixe. Bien entendu, nous allons prendre en compte les mesures sanitaires et allons renforcer la sécurité en affectant un vigile durant la nuit. L'accueil des vendeurs sera également amélioré en collaborant avec le café Saint-Brice au sein du centre commercial", déclare Cyril Montois.

En lançant leur page Facebook ce week-end, les deux repreneurs ont déjà énormément de retours positifs de la part des brocanteurs ainsi que des visiteurs. Pour plus d'informations concernant le rendez-vous dominical: page Facebook La brocante des Bastions.