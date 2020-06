Des essais ont dernièrement été effectués par des agents d'Ores, l'opérateur du projet.



Alors que le collège communal de la cité des Cinq Clochers a dernièrement donné son accord pour que la cathédrale Notre-Dame de Tournai soit mise en lumière, des agents d'Ores, opérateur du projet, sont récemment venus sur place afin d'effectuer des essais.La cathédrale, monument emblématique tournaisien classé à l’UNESCO, a connu des travaux de restauration importants. Aujourd’hui, les échafaudages ont quitté la partie romane.

"Le projet que nous avons validé vise à sublimer cet édifice tout à fait singulier et à embellir notre ville. Très concrètement, il consiste à remplacer le système de projection actuel par du matériel led moins énergivore et plus qualitatif", explique le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois.



Ce nouveau dispositif permettra de mettre en valeur la Cathédrale, comme le Beffroi, monument classé à l’UNESCO lui aussi. "Nous avons attiré l’attention de l’opérateur sur la nécessité de préserver la faune environnante, comme les faucons dans les clochers", précise le bourgmestre. Ce dernier assure ne pas oublier les autres biens patrimoniaux tournaisiens, notamment ceux faisant partie du petit patrimoine. "Que ce soit en ville ou que ce soit dans les villages, nous avons une richesse patrimoniale exceptionnelle, quelque fois insoupçonnée. De nombreux monuments font partie de notre petit patrimoine et je mets un point d’honneur à les mettre en valeur également."