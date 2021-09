Comme annoncé précédemment, le chantier de réfection des revêtements de la chaussée de Lille (N7) touche à sa fin. Les voies entre le carrefour N7-Avenue Minjean et le giratoire de Hertain seront libérées ce vendredi 3 septembre, en début de soirée. Les travaux se poursuivront le mardi 7 septembre avec une nouvelle phase concernant la portion de la nationale qui surplombe l’autoroute E42/A8. Ces travaux viseront à réhabiliter les revêtements de la chaussée de Lille (N7) au niveau du pont surplombant l’E42/A8.

Modification des conditions de circulation

Du 8 septembre au 10 septembre, sur la N7 entre la bretelle d’accès (non comprise) à l’E42/A8 vers Enghien de l’échangeur n°35 Marquain jusqu’au giratoire de Hertain, la circulation sera interdite dans les deux sens. Les usagers seront déviés via le chemin du Faisan. Pour les conducteurs circulant sur l’E42/A8 en provenance de la France, les bretelles de sortie de l’échangeur numéro 35 Marquain seront fermées à la circulation. Une déviation sera mise en place via l’échangeur suivant «Tournai Ouest» reliant l’autoroute à l’E403/A17.

Un chantier de plus de 1,6 million €

C’est le 5 juillet dernier que le chantier de réhabilitation des revêtements a débuté sur la chaussée de Lille (N7) entre le Boulevard Bara et le giratoire de Hertain. Le chantier a été divisé en plusieurs phases afin de limiter l’impact sur la circulation. Les deux premières phases, à présent terminées, ont été menées entre le carrefour N7-boulevard Bara et la N7-avenue Minjean puis entre le carrefour Minjean et le giratoire de Hertain. Ces travaux représentent au total un budget de 1,643 000€ HTVA, financé par la SOFICO, le maître d’ouvrage. Ils sont réalisés en collaboration avec son partenaire technique: le SPW Mobilité et Infrastructures.

C’est la société Colas Belgium qui avait été désignée par marché public pour l’exécution du chantier.