© DR

Comme le prévoit la phase 4 des travaux de modernisation de la traversée de Tournai, le Pont des Trous et ses abords, des aménagements conséquents sont en cours de réalisation sur le pont Delwart., détaille Scaldistournai, en charge de la communication sur ces travaux.Depuis quelques semaines, la bande de circulation réservée aux bus que l'on retrouvait sur le tablier du pont a déjà été condamnée. Elle sera, à terme, réservée aux cyclistes et piétons.Ces travaux ont ainsi été programmés sur deux week-ends avec une préparation ce mercredi 14 octobre, de 6h à 18h au plus tard.Cette première étape est liée aux déviations de trafic qu'il va falloir mettre en place durant les deux week-ends suivants.La partie centrale du boulevard Delwart sera ainsi occupée sur un tronçon limité. Les bandes de circulation seront rétrécies dans chaque sens.La deuxième étape débutera le samedi 17 octobre dès 6h jusqu'au dimanche 18 octobre 18h au plus tard. Elle visera à la réalisation d’une fouille de terrassement sur le pont Delwart, côté amont et en rive gauche face à l’extrémité nord du Jardin de la Reine. À hauteur du pont, celle phase des travaux nécessitera la condamnation des deux bandes de circulation côté Jardin de la Reine. La circulation devra alors se faire sur la partie extérieure des boulevards et du pont Delwart, entre le rond-point de l'Europe et le rond-point Imagix.Enfin, la troisième et dernière étape se tiendra du samedi 24 octobre dès 6h jusqu'au dimanche 25 octobre 18h au plus tard.Concrètement, durant ce deuxième week-end, la circulation se fera comme lors du précédent, à savoir les deux voies de circulation sur la partie nord du pont. Cependant, durant au maximum trois heures, la circulation sera alternée sur une seule bande et sera réglée par des agents.