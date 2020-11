Tournai: la circulation impactée entre le rond-point CCB et de la sucrerie Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La circulation y sera interdite entre 7h et 17h. © FLEMAL JEAN-LUC

Prudence dès ce vendredi si vous circulez aux alentours de la rue Joncquerelle. En effet, des travaux y seront menés.



Ce vendredi 27 novembre, et ce jusqu'au terme des travaux, la circulation sera donc interdite entre 7h et 17h sur la N52, entre le rond-point CCB et le rond-point de la sucrerie de part et d'autres du chantier en cours.



La circulation sera ainsi déviée vers la N7 via la rampe d'accès prévue à cet effet.



L'échevine des travaux, Laurence Barbaix, signale que la signalisation adéquate sera évidemment installée.