Tout au long de cette semaine, des actions auront lieu dans toute la Wallonie et à Bruxelles. Ce mardi, des membres du secteur non-marchand manifestaient pour faire entendre leur voix et pour que leur secteur soit davantage mis en avant.Pour la CNE, le secteur du non-marchand a complètement été oublié. Malgré les remerciements et les applaudissements durant le confinement, le secteur souhaite aujourd'hui que certaines choses soient concrétisées.déclarent Maité Snyders et Sylvie Pottiez, permanentes à la CNE.Durant la manifestation, les membres de la CNE n'ont pas hésité à clamer leurs revendications.précisent les permanentes à la CNE.Selon un manifestant sur la Grand-Place de Tournai, vivre dans une telle situation n'est plus possible., ajoute Redwoin El Melouli.Le Président du parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles, Rudy Demotte est venu écouter les manifestants et a voulu présenter son soutien., conclut Rudy Demotte.