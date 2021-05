Tournai: la compagnie Danses et Cie organise des cours à l'extérieur Tournai-Ath-Mouscron M.P. L'école de danse tournaisienne Danses & Cie a dû s'adapter à la crise sanitaire. Afin que ses élèves continuent de profiter des cours, l'établissement s'est réinventé en organisant ses cours à l'extérieur, pour le plus grand plaisir des adeptes. © Benoit Dochy

Les cours de Danses & Cie ont dû être suspendus dès fin octobre à la suite de la crise sanitaire. De manière générale, l'école tournaisienne fonctionne par trimestre. Ce qui signifie que certains élèves n'avaient pas eu la chance de profiter et de terminer toutes leurs séances de cours. C'est pourquoi Danse & Cie s'est adaptée aux circonstances d'une manière assez originale.



"Nous avons décidé de poursuivre les cours en extérieur après avoir demandé l'accord de la Ville de Tournai et après avoir attendu le retour du bon temps. Pour le moment, nous pouvons accueillir que dix élèves. A partir du 8 mai, avec les nouvelles mesures, ce nombre va s'accroître. Nous pourrons en effet, aller jusqu'à 25 personnes à l'extérieur", déclare Delphine Leleu, responsable de l'accueil à l'école de danse tournaisienne.



C'est donc depuis mi-avril que les adolescents et les adultes participent aux cours extérieurs organisés notamment au parc situé près de la caserne et le long des quais. Les adeptes des claquettes sont d'ailleurs réjouis de pouvoir danser sur le parquet de la halte nautique. Même si cette alternative est originale et innovante, l'organisation n'est absolument pas des plus simples pour les équipes de l'école Danses & Cie.



"Il a fallu diviser les groupes habituels afin de respecter les mesures sanitaires. De plus, la question de la météo est difficile à prévoir. Si on annonce de la pluie, nous pouvons toujours annuler mais il faut alors bien communiquer avec les élèves. Heureusement, cela n'a pas été le cas pour le moment. Dans tous les cas, cette organisation n'est pas évidente. Il faut aussi prendre conscience qu'il y a des disciplines qui ne se prêtent pas à l'extérieur comme la danse classique. Cependant, organiser les cours de cette manière, c'est un peu une vitrine extérieure pour notre école de danse".



Des Tournaisiens curieux



Bien évidemment, il n'est pas courant d'observer des cours de danse dans les lieux publics à Tournai et davantage en cette période. Les citoyens semblent d'ailleurs approuver cette démarche et enjoués de pouvoir observer quelques instants les élèves de Danses & Cie.



"Lors des cours, beaucoup de personnes s'arrêtent et regardent. Certaines posent des questions et discutent à propos des diverses disciplines. Nous avons donc énormément de retours positifs et c'est également l'occasion de faire revivre le quartier", conclut Delphine Leleu, responsable de l'accueil à Danse & Cie.