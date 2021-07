Partout en Wallonie, les stocks de sang dans l'ensemble des hôpitaux frôlent la pénurie. Cela fait un peu près deux mois qu'on constate une diminution de 15 à 20 % de prélèvements de sang. Plusieurs causes peuvent être expliquées suite à cette problématique.

"Durant la période de vacances, nous sommes déjà confrontés à moins de prélèvements de la part de la population. De plus, le coronavirus a également un véritable impact. Avant, des prélèvements s'effectuaient dans les écoles ou dans les entreprises. Par ailleurs, certaines personnes craignent encore de sortir et de reprendre une vie normale. D'autres au contraire, souhaitent retrouver une vie sociale et pensent donc moins à donner leur sang. Les inondations survenues à Liège et dans d'autres provinces ont aussi affecté les prélèvements. Effectivement, plusieurs collectes ont été annulées et les sinistrés ont autre chose à faire pour le moment que de donner leur sang", déclare Thomas Paulus, responsable communication du service sang de la Croix-Rouge.

Tous ces éléments ont donc de lourdes conséquences sur les prélèvements de dans. Alors que, les hôpitaux ne cessent jamais d'avoir besoin de sang. En temps normal, les stocks avoisinent les 3000 poches par semaine. Début de semaine, le nombre était de 1300. Une forte diminution qui a engendré un appel d'urgence de la Croix-Rouge. Depuis mars 2020, sept appels ont déjà été lancés alors qu'à l'accoutumée, seulement deux sont communiqués à la population.

La Croix-Rouge compte ainsi sur les citoyens pour faire preuve de solidarité. Prochainement, des collectes de sang s'effectueront au centre commercial les Bastions, les 9, 10 et 11 août.