Ce jeudi matin, sur le coup de 10h, la FGTB Wallonie picarde a mené une action de sensibilisation devant le palais de justice de la cité des Cinq Clochers.Plus d'une centaine de membres du syndicat se sont réunis afin de clamer le droit de grève et de manifester librement dans l'espace public.Cette action s'est tenue un peu partout en Belgique, comme devant de nombreux palais de justice wallons, notamment suite à la condamnation de 17 syndicalistes le 23 novembre dernier par le tribunal de Liège. Onze d'entre eux ont reçu une peine de prison de deux semaines tandis que six ont écopé d'une peine de prison d'un mois, le tout avec sursis.Les syndicalistes condamnés s'étaient rendus sur le Pont de Cheratte à Liège, en octobre 2015 à l'occasion du jour de grève générale, où la circulation était à l'arrêt depuis au moins une heure. Ils ont alors été condamnés suite à une entrave méchante à la circulation. Il en était d'ailleurs de même le 29 juin 2018 lorsque le tribunal correctionnel d'Anvers avait déclaré le président de la FGTB d'Anvers coupable d'une entrave méchante à la circulation suite à une action syndicale menée le 24 juin 2016 près du port d'Anvers., déplore Gaëtan Vanneste, secrétaire régional de la FGTB Wallonie picarde.Le secrétaire régional de la FGTB Wapi rappelle ainsi que si le droit de grève existe, la possibilité de l'exercer réellement est maintenant remise en cause par les procédures en référé utilisées par le banc patronal et par les jugements politiques qui attaquent de front le droit de grève.La FGTB Wallonie picarde insiste sur le fait que la grève est un droit gravement menacé.En plus des différentes actions menées à travers le pays, ce 10 décembre, la FGTB a introduit un appel de la décision prise à Liège.Si l'action de ce jeudi s'est déroulée dans un esprit bon enfant, et dans le plus grand des calmes, l'absence de distanciation sociale entre les différents participants était malheureusement à déplorer à l'heure où tout le monde doit servir d'exemple.