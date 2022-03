Un impact sur le chiffre d'affaires

"Fort heureusement, malgré l'obligation du télétravail au sein de la population, nous pouvions compter sur les étudiants", indique Franck Lesage, gérant du commerce Kiwi. "Nous avons tout de même constater un impact considérable sur notre chiffre d'affaires avec une diminution allant de 15 à 20%". Avec cette semaine de vacances de carnaval, il est compliqué pour les commerces de voir des premiers résultats sur la suppression de l'obligation du télétravail au sein des entreprises. "Dès lundi, nous espérons voir une évolution au niveau de la fréquentation. De plus, le soleil semble être de la partie. Une raison de plus pour venir consommer sur la Grand-Place", poursuit Vanille et Chocolat.

"La semaine de vacances qui vient de passer a été relativement calme. Beaucoup d'entreprises ainsi que les étudiants étaient en congé. Toutefois, par rapport aux mois précédents, nous observons une légère différence", explique Franck Lesage. Bien que le retour à la vie normale se profile, ce commerçant se prépare à la prochaine étape: l'inflation. "Les prix vont déjà augmenter de 5% cette année. Nous verrons comment les clients encaissent cette nouvelle. Malheureusement, tous les secteurs seront touchés par la montée en flèche des prix. En tant que commerçant, j'essaie de ne pas trop m'inquiéter pour le moment", conclut le gérant du commerce Kiwi.