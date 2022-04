Contrairement à la petite aire de jeux extérieure réservée aux bambins à partir de 3 ans, l’espace le plus emblématique de la Kidzone, avec sa tour de plus de 8 mètres et son pont de singe, n’a jamais été accessible. La raison ? Un retard dans la livraison de pièces de la structure.

Inaugurée en grande pompe il y a une dizaine de jours, la plaine de jeux extérieure aménagée par les Bastions, entre le complexe commercial et le retail park, devait ouvrir ses portes le samedi 16 avril. Ce projet, porté par le groupe Wereldhave Belgium (propriétaire du centre tournaisien), permet d’associer les plaisirs du shopping et des loisirs en famille. Le timing était idéal, d’autant plus avec ce beau soleil printanier qui décuple les envies de sorties.