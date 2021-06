Un jour symbolique pour les responsables de la Maison des Familles. Effectivement, ce mardi, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois a été ravi de remettre les clés du nouveau toit de l'association.

Cette ASBL devait absolument quitter ses locaux, situés à la rue Barre Sainte-Brice. Fort heureusement, la Ville de Tournai et le Logis Tournaisien ont trouvé une solution et ont annoncé l'acquisition d'une maison à la rue Saint-Jean. La Maison des Familles vient en aide à plus de 400 personnes dans le besoin. Grâce au nouvel établissement, les personnes précarisées pourront bénéficier de l'épicerie sociale et des colis alimentaires.

Le président de la Maison des Familles s'est dit soulagé que l'ASBL ait retrouvé un nouveau toit.