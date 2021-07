Le premier but des Amis de Tournai est d'organiser un événement familial de grande importance, permettant aux touristes qui ne connaissent pas la Cité des Cinq Clochers de découvrir l’ensemble de ses particularités, tant historiques que festives ou encore folkloriques. Le premier grand bouleversement, est de dire adieu à l’appellation Tournai et ses Cortèges pour retourner à une appellation qui, à sa simple évocation, illumine les yeux et fait battre le cœur des Tournaisiens avec le nom: les 4 Cortèges. Il est bien sûr impossible de revenir à 4 cortèges partant des 4 coins de la Ville. Les Amis de Tournai ont donc imaginé de saucissonner le cortège en 4 cortèges distincts : le cortège protocolaire et militaire, le cortège historique, le cortège festif et enfin le cortège du folklore tournaisien. Cette nouvelle façon de concevoir le cortège permettra d’établir de nouvelles collaborations ou d’en revisiter certaines avec notamment la Compagnie du serment de l’bancloque, les Chevaliers de la Tour, l’ASBL Carnaval ou encore l’Accordéon moi j’aime qui seront normalement, tous présents lors de cette édition. Sans oublier les partenaires habituels comme Miss Tournai, les Serments de Tournai, les Corporations, le Conservatoire de Tournai, les écuries St Eleuthère à Blandain ou encore les écuries Deronne à Warchin. Les Amis de Tournai souhaitent également démarrer le renouveau des 4 Cortèges, en permettant à toute personne qui le désire, de prendre une part active à la manifestation. Toutes les bonnes volontés sont donc les bienvenues L’intégralité du programme vous sera dévoilée juste après le 15 août.

Depuis plusieurs années, les Amis de Tournai ont mis les bouchées doubles afin de redonner une âme aux cortèges de Tournai. Et depuis, différents groupes musicaux internationaux arpentent de nouveau le pavé tournaisien et de nombreux figurants sont venus repeupler le cortège. La crise du coronavirus n’a pas eu raison de l’enthousiasme des Amis de Tournai. Bien au contraire, une nouvelle organisation a vu le jour, emmenée par de jeunes membres motivés de l'association. La manifestation est maintenant gérée par une structure digne des plus grands événements.