La neige est arrivée avec un peu de retard, mais a causé ses premiers dégâts, peu avant 10h.

Un véhicule, seul en cause, a dérapé juste après le virage menant aux feux du Bavaro, sur le boulevard Lalaing. Il a fait un tout droit et est allé emboutir un véhicule stationné sur l'îlot central, juste devant les locaux du CPAS, et a accroché l'aile d'une seconde voiture.

Le conducteur roulant à allure modérée n'a pas été blessé, mais les dégâts matériels sont relativement importants.

La circulation a pu continuer normalement sur une bande, le temps que la voiture accidentée soit embarquée.