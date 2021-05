En visite à Tournai, le ministre wallon Philippe Henry, chargé de la mobilité ou encore des travaux publics, a profité de l'occasion pour préciser l'importance des nombreux investissements et projets consentis pour favoriser les modes doux à Tournai. L'homme politique a également pris part à l'inauguration de la nouvelle halte nautique du quai Taille-Pierres, réalisée dans le cadre des travaux de Modernisation de la traversée de Tournai.



Effectivement, de nombreux chantiers et aménagements sont encore à prévoir dans la Cité des Cinq Clochers afin de développer les modes doux. A titre d'exemples, plusieurs aménagements se feront le long des Boulevards Albert et Lalaing mais, l'objectif sera encore d'aménager des cheminements sécurisés pour les modes actifs le long du Boulevard Delwart. En 2023, il est aussi prévu d'installer une passerelle cyclo-piétonne pour que les piétons, cyclistes et PMR puissent rallier aisément les quartiers Saint-Brice et Saint-Piat.