La plateforme pour l'interculturalité (PIT) est une ASBL composée de plusieurs associations locales ainsi que des citoyens engagés et favorables à l'interculturalité. Ceux-ci veulent que des liens et des échanges se fassent entre les différentes cultures. Ces derniers temps, la PIT accueillait provisoirement les migrants en transit au sein du Foyer Saint Eloi à Froyennes. Depuis aujourd'hui, l'ASBL s'est installée à la rue Childéric à Tournai dans un établissement paisible afin de remplir ses missions et de recevoir en journée, de 9 heures à 20 heures, leur public.Dès ce mercredi 20 janvier, les personnes pourront venir au sein de la PIT afin de profiter des installations, prendre un repas, se confier sur leur situation ou encore pour découvrir l'autre., déclare Maxime Dogot, co-président.

En plus de l'accueil proposé par l'association, le public qui se rendra dans ces locaux pourra bénéficier d'une aide très précieuse et aura aussi la possibilité de s'adresser à des professionnels.



"Ici, nous allons pouvoir accueillir des gens pour leur donner de l'information sociale et juridique. Il y a quatre avocats qui sont mis à disposition par la Commission d'Aide Juridique du Hainaut avec qui nous allons collaborer. Ces derniers vont donner des informations juridiques comme les possibilités d'accès aux différents territoires. Les avocats analysent leur situation et leur donnent des renseignements clairs. Mais, c'est aussi, leur dire que la traversée de l'Angleterre, c'est dangereux", déclare Maxime



En effet, ces personnes sont victimes et sont très souvent influencées par des discours illusoires sur l'Angleterre venant des passeurs.



"Certains souhaitent aller là-bas car ils ont de la famille. De plus, l'économie est plus développée donc on peut travailler plus facilement en noir. Il n'y a également pas de système de cartes d'identité. Ils peuvent donc travailler et louer un appartement sans avoir de papiers. Certains d'entre eux n'ont pas la vie facile. C'est pourquoi, notre objectif est de leur donner une information pour qu'ils fassent un choix libre à propos de leur avenir".



C'est donc avec beaucoup de bienveillance que la PIT informe et oriente les personnes étrangères dès leur arrivée à Tournai. Elle organise également des activités participatives afin de comprendre, connaître et rencontrer l'autre. Il est donc essentiel et admirable que des associations comme celle-ci ainsi que des citoyens engagés viennent en aide à ces personnes qui ne demandent que de la sécurité et un avenir meilleur. Mais aussi, faire prendre conscience aux citoyens que grâce à l'interculturalité, notre société est beaucoup plus ouverte sur le monde.