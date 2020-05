Depuis le début de la crise sanitaire, la plupart des chantiers de voiries étaient à l’arrêt. Les premières mesures de déconfinement devraient permettre un redémarrage progressif. Trois gros chantiers seront relancés.

Le premier concerne les travaux de pose de câbles électriques à la rue de l’Epinette, des Jardins et du Becquerelle, à Tournai, réalisés en prévision du réaménagement du plateau de la gare et de la rue Royale.

Dès la semaine prochaine, on entamera, pour le compte d’Ores, le chantier en trottoir et demi-voirie. Les travaux devraient se terminer fin juin. La SWDE est également attendue dans cette zone.

On refait le pavage

Le deuxième planning a trait aux travaux de dédoublement du rieu de Barges. La firme Galère vient d’annoncer une reprise de ses activités également pour cette semaine. La phase entamée en janvier devrait s’étendre jusque fin juin. “Celle-ci débouchera sur la planification d’une deuxième phase relative au tronçon de voirie situé, cette fois, du côté du CHwapi, site “IMC”, avance Laurence Barbaix, l’échevine Travaux.

La rue Thomas Becket ainsi que la chaussée d’Antoing (N502), à son carrefour, restent fermées. Le plan de déviation mis en place n’est pas modifié.

Pour rappel, les véhicules de moins de 3,5 tonnes sont déviés vers la rue de la Lys et les plus de 3,5 tonnes via la chaussée de Bruxelles. Les habitants de Chercq et Antoing peuvent toujours rejoindre la chaussée de Saint-Amand via Le Torieu à Chercq, la rue Haute, la Voie des Morts et la drève Thorn ainsi que via les rues Place à Chercq, de l’Eglise et la drève Thorn.

Les lignes TEC V et 98 sont toujours impactées par ce chantier.

Quant au troisième chantier annoncé, il débutera la semaine du 11 mai. On procédera aux travaux de réfection de pavage au quai du Marché au Poisson, à Tournai. “Tout sera mis en oeuvre pour que cette réfection se termine le plus rapidement possible afin de ne pas pénaliser plus encore les restaurateurs et commerces qui viendront, je l’espère sincèrement pour eux, de rouvrir”, ajoute l’échevine.

Il comportera deux phases successives. La phase 1 concernera et bloquera le tronçon de voirie compris entre la rue de l’Hôpital Notre-Dame et la rue Poissonnière. Cette phase aura une durée d’un mois environ. Pour la phase 2, la partie située entre la rue Poissonnière et la rue des Puits-L’Eau Basse sera fermée . D’autres chantiers - comme celui de la Placette aux Oignons - reprennent également.

Plus d’infos sur le site Tournai.be/infotravaux