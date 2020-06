Tournai: la rénovation de la rue de la Madeleine ? Cinq millions d'euros ! © DELFOSSE Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Ce chantier devrait être introduit dans le prochain plan d'investissement. Voilà quelques semaines que les riverains de la rue de la Madeleine se sont réunis au sein d'un groupe sur le réseau social Facebook. L'occasion de réunir toutes les doléances liées à l'état lamentable de la rue. Il faut dire que vu l'important charroi que l'on retrouve au niveau de cet axe d'entrée de la cité des Cinq Clochers entraîne la détérioration de certaines habitations...



Ce mercredi matin, la Première échevine Coralie Ladavid (Ecolo), Laurence Barbaix (PS), échevine des Travaux, et Tanguy Mariage, responsable voirie de la Ville, se sont rendus à la rencontre de ces riverains. Un vif échange qui a duré une heure. "Nous sommes tous d'accord que cette rue doit être rénovée, tant pour la quiétude des riverains que pour la sécurisation de l'ensemble des usagers", a d'emblée signalé Coralie Ladavid.



L'énorme coût de cette rénovation, cinq millions d'euros, représente cependant un frein. Des accords ont tout de même pu être trouvés. À commencer sur le volet lié à la vitesse.



Un rapport sera ainsi demandé à la police afin de proposer des aménagements pour diminuer la vitesse. "Une fois le rapport reçu, nous organiseront une rencontre avec les riverains pour présenter le projet et voir s'il correspond aux attentes." La faisabilité du placement de radars préventifs rappelant la limitation de vitesse à 30 km/h sera également étudiée.



Concernant la rénovation et l'aménagement de la voirie ensuite. Tous étaient d'accord pour dire qu'il est urgent de boucher les trous, ces derniers présentant des nuisances, sonores et de vibration, et de l'insécurité.



Introduire cette rue dans le prochain plan d'investissement qui débutera en 2022 est un objectif fixé à moyen terme. "La rénovation devra se faire en profondeur sur plusieurs aspects: impétrants, reconfiguration de la voirie pour diminuer la vitesse et donner de la place aux modes doux et évidement refaire tout le revêtement." Comme l'explique la Première échevine, cette démarche nécessitera du temps pour concevoir les aménagements et obtenir les autorisations. "Nous souhaitons le faire en concertation avec les riverains. Par ailleurs, étant donné le coût, la rénovation devra être imaginée en plusieurs phases pour arriver jusqu'au 4 coins Saint-Jacques."