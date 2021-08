Une partie des boulevards de Tournai sera prochainement aménagée par le Service Public de Wallonie et ce dans la continuité de ce qui se prépare à la rue Royale et dans le quartier de la gare (place et parc Crombez notamment).

"Ce chantier de grande envergure nécessite, dans un premier temps, une phase de travaux liés à la pose et au raccordement des impétrants, souligne-t-on à la Ville. Cette phase est un préalable nécessaire aux aménagements qui seront réalisés l’année prochaine, si la conjoncture le permet, sur le boulevard des Nerviens, le boulevard des Déportés ainsi que sur le boulevard des Combattants."

Ces différentes poses d’impétrants (gaz, eau et télécommunications) sont coordonnées par le gestionnaire ORES. La Ville de Tournai, partenaire dans ce dossier, signale qu’une portion de la rue des Volontaires sera prochainement impactée, entre le Boulevard des Déportés et l’Avenue Van Cutsem, du 17 au 31 août. "Des perturbations en matière de circulation et de stationnement sont donc à prévoir pendant toute la durée de ce chantier. Un itinéraire de déviation et une signalisation adéquate seront installés."

Plus largement, durant la dernière quinzaine du mois d’août, plusieurs traversées de voiries seront réalisées. Si aucun imprévu n’entrave le chantier, les Boulevards des Déportés et la rue des Volontaires seront rouverts à la circulation à la fin de ce mois. Le planning prévisionnel est légèrement modifié suite aux mauvaises conditions climatiques des dernières semaines. Les phases 1 et 2 des travaux sont exécutées courant du mois d’août. La phase 3 débutera dans la foulée, début septembre.