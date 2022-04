La rue Saint-Martin sera refaite, en principe, dans la foulée du chantier de la rue Royale. Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois (PS) défend le choix du revêtement en béton désactivé, en raison de sa durée de vie supérieure aux pavés. «Je ne veux pas la refaire dans dix ans». Marie-Christine Marghem (MR) estime que le pavé est un marqueur culturel essentiel dans cette rue historique, laissant la porte ouverte à l’option d’un béton imprimé.

Cyclistes et automobilistes la détestent. Son mauvais état fait régulièrement l’objet de commentaires, unanimes quant à une nécessité: il faut refaire la rue Saint-Martin le plus vite possible. «Je souhaite que la rue soit refaite durant cette mandature. Les travaux ne débuteront pas avant la fin du chantier de la rue Royale pour de ne pas bloquer deux rues importantes simultanément en entrée de ville» , indique Paul-Olivier Delannois.

Le bourgmestre répondait à une question posée au conseil communal, ce lundi soir, par Marie-Christine Marghem (MR); elle voulait en savoir davantage aussi quant à la configuration future de cette nouvelle rue.