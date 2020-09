Tournai: la saison est lancée à Port'ouvertes ! Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La maison de jeunes invite le grand public à venir découvrir les ateliers de cette nouvelle saison ce vendredi dès 17h30. © DELFOSSE

Une nouvelle saison démarre à la maison de jeunes Port'ouverte, située le long de l'avenue Minjean à Tournai. "Cette année encore, la MJ propose une multitude d'ateliers aux jeunes, signale Antoine Plateau, animateur à la MJ Port'ouverte. Le tout avec pour objectif commun d'aider nos jeunes à devenir de vrais CRACS, des Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et Solidaire."



Ainsi, pour seulement cinq euros par an, équivalent au prix de la carte de membre, les jeunes pourront participer aux ateliers Robotique pour apprendre à coder, programmer, construire un robot, etc., Photo pour découvrir le monde la photo numérique, construire une expo, ..., Cuisine pour réaliser de délicieuses recettes faites à partir de produits locaux et de saison, Mini-foot avec un entraînement en salle et la possibilité de participer au championnat de l'équipe de la MJ, Citoyen pour comprendre le monde qui nous entoure, Récup'art autour de la créativité à partir de récupération, au Club d'échecs, au Musical hall entièrement dédié à la musique et encore bien d'autres.



"La MJ propose également à ses membres un accueil libre, une aide aux devoirs, une aide dans la réalisation des projets des jeunes, une foule d'activités socioculturelles pour petits et grands", précise encore Antoine Plateau.



Cette nouvelle saison, la MJ Port'ouverte invite les enfants, ados et leurs parents à venir la découvrir aux travers des différents ateliers ce vendredi 18 septembre, dès 17h30. Les animateurs de la MJ seront également présents.