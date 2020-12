© DR - La placette aux Oignons avant les travaux.

© DR - La placette aux Oignons maintenant.

En octobre 2019, la société Hubaut ainsi que ses sous-traitants commençaient les travaux relatifs à la Placette aux Oignons. Impétrants, égouttage, revêtement et trottoirs ont ainsi été remis à neuf. Des travaux qui ont pris un mois et demi de retard sur l'agenda initialement prévu suite au confinement dans un premier temps, qui a forcé l'arrêt du chantier durant presque deux mois, puis la pose du béton imprimé qui a été freinée par plusieurs épisodes de canicule et de pluies diluviennes. Les entreprises ont cependant réussi à contenir le retard.Les travaux ont donc duré 14 mois et se sont dernièrement terminés avec un dernier coup de bâche au niveau du nouveau rond-point créé pour améliorer la circulation. En effet, des vivaces, dont dix rosiers rouges, et un Quersus Ilex de 3 m de haut, à savoir un chêne ressemblant à un houx, y ont trouvé leur place., explique Laurence Barbaix, échevine des Travaux.La réfection complète de la placette aura approximativement coûté un million d'euros TVAC.