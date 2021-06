Le 5 juin dernier, la Vesti Boutique de Tournai s'est renouvelée et a donc fait quelques rénovations. Effectivement, au sein de l'établissement aux allures chaleureuses, les clients peuvent découvrir de nouveaux aménagements réalisés de manière assez étonnante.

"Nous visons une clientèle qui est dans le besoin mais nous accueillons de plus en plus, des personnes qui souhaitent consommer de manière responsable et donc intéressées par les articles de seconde main. Nous avons donc modifié la boutique avec des aménagements de récupération afin de rester dans le même esprit. Les présentoirs sont essentiellement confectionnés avec des palettes grâce à un architecte et des élèves de l'école Saint-Luc. Les bénévoles ont également œuvré au quotidien afin que la Vesti Boutique soit réaménagée", déclare Nathalie Baton, référente de la Croix-Rouge de Tournai.

Lors de ces modifications, l'équipe de la Vesti Boutique s'est bien amusée même si ces aménagements ont demandé beaucoup de travail.