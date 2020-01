C'est une première en Belgique, l'administration communale a décidé de placer le moteur de recherche durable Ecosia sur les ordinateurs des agents communaux.



Suite aux incendies dramatiques d'Australie et du Brésil, la Ville de Tournai a décidé de changer ses habitudes et de passer à un nouveau mode de recherche sur internet plus durable et écologique. Paul-Olivier Delannois, bourgmestre ayant le numérique dans ses attributions, a proposé de placer sur les ordinateurs des agents communaux le moteur de recherche durable Ecosia.



Celui-ci fonctionne comme n'importe quel moteur de recherche classique mais avec une différence de taille : les bénéfices récoltés sont utilisés pour planter des arbres. Après 45 recherches, Ecosia plante un arbre dans une région du monde où le besoin s'en fait ressentir.



"Il s’agit d’un geste simple qui ne réglera pas la problématique actuelle de désertification mais il contribue à l’effort commun écologique à réaliser au niveau mondial", précise Paul-Olivier Delannois qui promet également de sensibiliser les zones de police et de secours à ce sujet.