Tournai: le bourgmestre fait fermer un commerce qui ne respectait pas les mesures sanitaires © DH Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Cette décision prouve que la commune ne plaisante pas avec les mesures sanitaires. Ce vendredi, le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, a pris la décision via un arrêté de police de faire fermer la surface commerciale Lycamobile, alimentation générale, située à la place Crombez.



Plusieurs raisons expliquent cette décision. Le rapport de police a ainsi indiqué que le magasin était le centre de rassemblement de personnes oisives, sans domicile fixe et de migrants. De plus, les clients se rassemblaient à l'intérieur sans le respect de distanciation sociale entre les personnes.



De plus, la surface du magasin ne permet normalement que de faire entrer deux clients à la fois. Pourtant, ils étaient parfois huit à dix à l'intérieur... Pour ne rien arranger, les clients y consommaient des boissons alcoolisées à l'intérieur comme s'ils étaient dans un café. Ils allaient même jusqu'à les consommer devant le commerce comme s'ils étaient sur une terrasse forçant certains passant à devoir descendre sur la rue pour continuer leur chemin.



Suite aux graves risques sanitaires liés à la propagation du virus Covid-19, une fermeture administrative temporaire immédiate du magasin a été décidée.



"J'en ai d'autres dans le collimateur et je n'hésiterai pas une demi-seconde à faire de même", nous confie le bourgmestre.