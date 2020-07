Tournai: le bras de fer continue entre la Ville et l'entreprise Omica Groups Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © DELFOSSE

Plusieurs incendies se succèdent sur le site suite à l’autocombustion des nombreux déchets…



La saga concernant l’entreprise Omica continue d’occuper les autorités communales tournaisiennes. Active depuis juin 2018 sur le site des anciens Textiles d’Ere, Omica Groups est spécialisée dans la collecte et le recyclage de résidus de broyage de véhicules automobiles.



Rapidement, l’entreprise a posé problème. Alors qu’elle était autorisée à stocker 2 500 tonnes de déchets, on a pu constater à un moment plus de 11 000 tonnes sur le site ! Un premier arrêté de fermeture a alors été pris par le bourgmestre Paul-Olivier Delannois fin 2018 afin de voir la situation se régulariser.



La régularisation aura été de courte durée puisque, rapidement, de nouveaux P.-V auront été rédigés. Un arrêté ordonnant la cessation totale de l’exploitation a alors été pris en février dernier. Des scellés ont été apposés alors qu’on dénombrait cette fois plus de 15 000 tonnes de déchets sur le site…