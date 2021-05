Le Camaïeu, cet établissement chargé d'histoire et d'antiquités, situé à la Rue Saint-Jacques à Tournai ferme ses portes après des années d'activité. Christine Verfaille est la dernière antiquaire de la famille parmi quatre générations. En fin d'année, cette spécialiste de la porcelaine de Tournai prendra une retraite bien méritée.



"J'ai toujours bercé dans les antiquités. A 18 ans, je suis restée avec ma maman dans la boutique et aujourd'hui, cela fait plus de 45 ans que je suis là. Je souhaitais poursuivre ce que ma maman faisait c'est-à-dire, proposer des antiquités ainsi que de la porcelaine", déclare l'antiquaire.