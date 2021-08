La campagne de vaccination, comme vous le savez, bat toujours son plein dans le pays. En date du 26 juillet dernier, 78,5% des personnes de 18 ans et plus ont reçu une première dose et 65% sont complètement vaccinées. Ainsi, les centres vont donc progressivement fermer leurs portes à partir de la mi-août. Au niveau de la Wallonie picarde, le centre de Mouscron situé au Centr'Expo fermera le 21 août. En ce qui concerne Ath et Tournai, les vaccinations cesseront le 28 août prochain.

Pour terminer un peu en beauté, le centre de vaccination de Tournai organise à nouveau des portes ouvertes afin d’accélérer la campagne et ainsi atteindre une plus grande couverture vaccinale.

Le centre majeur de vaccination de Tournai est à nouveau accessible en portes ouvertes ces vendredi 6 et samedi 7 août 2021, de 9h à 17h.

Au programme, l'avancement des secondes doses Pfizer (minimum 21 jours par rapport à la première dose), dose unique en Johnson & Johnson pour les 41 ans et l'injection des premières doses en Pfizer

L'invitation est bien entendu valable pour les 16 ans et plus ainsi que pour les 12-15 ans accompagnés obligatoirement d’un de leurs parents.