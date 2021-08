Le centre majeur de vaccination dans sa forme actuelle, c'est-à-dire sur le grand plateau sportif du Hall des sports se termine ce samedi 18 août. La Wallonie a tout de même décidé de maintenir Tournai comme centre de vaccination pour une majeure partie de la Wallonie picarde. Il est donc prolongé pour deux mois, en septembre et octobre. Toutefois, certaines modalités vont être modifiées.

"Le vendredi et le samedi, de 9h30 à 19h, nous allons maintenir deux lignes de vaccination. Nous avons opté pour l'organisation de cette vaccination dans une plus petite salle toujours au Hall des sports afin de faciliter la venue des futurs vaccinés. Il s'agit de la salle polyvalente qui se trouve à l'étage, au-dessus de la cafétéria. Cette dernière reste accessible aux PMR puisque le hall est équipé d'un ascenseur. Le transfert du centre de vaccination du grand plateau vers la salle polyvalente permettra la reprise des activités sportives à partir du 6 septembre prochain", précise le bourgmestre Paul-Olivier Delannois.

Le centre majeur de vaccination aura été ouvert du 25 février 2021 au 28 août 2021 et six jours sur sept. Au jour d'aujourd'hui, la 200 000e piqûre a été administrée. En moyenne, le centre a tourné grâce à une centaine de collaborateurs par jour qui comprenait du personnel médical, du personnel opérationnel, des militaires, des agents de police et des agents communaux. C'est également 25% d'étudiants qui ont pu être engagés tout au long de cette période.

"Mettre en place un centre de vaccination au cœur de Tournai a été une expérience enrichissante et humaine et je suis d'ailleurs impressionné des retours positifs. Pour ma part, la plus-value de ce centre, c'est que Tournai a été la première ville à se lancer et nous avons donc anticipé pas mal de choses. A Tournai, il y a aujourd'hui plus de 80% des personnes de 18 ans et plus qui sont totalement vaccinés. Concernant les 12-17 ans, un peu plus de 50% sont eux aussi totalement vaccinés et 65 % ont reçu au moins une dose. Il y a encore des personnes qui ne sont pas vaccinées alors qu'il n'y a plus aucune raison valable de ne pas le faire. Désormais, nous avons du recul par rapport au vaccin", déclare le bourgmestre de la Cité des Cinq Clochers.

Ces chiffres sont très positifs et l'effet Macron a été une motivation pour les citoyens de Wallonie picarde. Effectivement, suite à l'annonce du Président français, concernant l'obligation du pass sanitaire s'appliquant dans les cafés, les restaurants, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraites, les établissements médico-sociaux, dans les transports de longue distance mais aussi dans les lieux culturels, des Belges plus âgés, des personnes voulant partir en vacances se sont manifester au centre pour se faire vacciner. Il n'est donc pas trop tard pour encore recevoir les deux doses.