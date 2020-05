Les travaux concernent les phases 3 (place Gabrielle Petit et quai du Luchet d’Antoing) et 4 (quai Donat Casterman).

"A partir de ce lundi et dans une plus grande mesure à compter de mercredi, la reprise des travaux permettra notamment, des finitions et la pose d’éléments de mobilier urbain en phase 3, les démolitions et évacuation des revêtements de la place Gabrielle Petit, les terrassements en rive gauche à proximité du Jardin de la Reine et du Pont des Trous" explique le service communication scaldistournai.eu sur sa page Facebook

Ce redémarrage sollicité par les entreprises a été autorisé par le SPW Mobilité & Infrastructures à la condition du respect de mesures sanitaires strictes.

Le chantier Scaldistournai est à l’arrêt complet depuis le 18 mars dernier. "Cette reprise partielle et lente des opérations -et l’incertitude liée à d’éventuelles autres vagues de Covid19- ne permet pas encore de déterminer l’impact précis qu’aura la crise sanitaire sur les délais de chaque phase encore en cours. Cependant, un retard de 1 à 3 mois est plus que plausible au vu, notamment, de la difficulté d’approvisionnement pour certains matériaux", avance scaldistournai.eu.