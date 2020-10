Tournai: le chantier des logements de la rue Paul Pastur va reprendre ! (PHOTOS) Tournai-Ath-Mouscron Mickaël Delfosse © ASYMETRIE

La résidence Paul Pastur, qui devrait voir le jour d'ici deux ans, comprendra 45 logements.



Voilà maintenant de nombreuses années qu'un chancre pollue le centre-ville, à la rue Paul Pastur plus précisément. Le 2 juin 2010, un permis d'urbanisme était accordé pour la construction de la résidence Paul Pastur via un partenariat privé-public où l'on retrouvait le Logis Tournaisien. Malheureusement, des faillites successives du côté du privé ont très sérieusement compliqué ce dossier qui s'est alors retrouvé à l'arrêt.



Résultat des courses, un chantier à peine commencé laissé à l'abandon et la végétation qui y a repris ses droits. Un sérieux problème pour les riverains qui ont régulièrement interpellé à ce sujet le bourgmestre et président du Logis Tournaisien Paul-Olivier Delannois (PS) pour lui signaler des problèmes d'insécurité ainsi que de propreté. La police, ainsi que le SAIS, a d'ailleurs déjà dû intervenir à plusieurs reprises suite à des problèmes de squat.