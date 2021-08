Le chantier des impétrants sur les boulevards des Déportés et des Nerviens reprend ce lundi 09 août 2021. Ce chantier vise principalement la pose de câbles électriques, de canalisations et des raccordements en gaz.

Des traversées de voiries seront donc exécutées sur le boulevard des Déportés entre le 09 et le 13 août ainsi qu’une traversée de voirie à la rue des Volontaires (portion entre le Boulevard et l’Avenue Van Cutsem) entre le 17 et le 31 août.

Ces travaux sont exécutés par l’entreprise Carrières et Terrassements pour le compte d’ORES et ils visent à faciliter l’aménagement futur des boulevards par le Service Public de Wallonie dans le cadre du projet de réaménagement du quartier de la gare et de la rue Royale.

Le stationnement sera interdit à l’endroit du chantier et le boulevard des déportés sera fermé à la circulation, excepté pour les riverains et les véhicules de secours, entre le carrefour Morel et la gare de Tournai.

L’entreprise place la signalisation avant le commencement des travaux pour permettre la déviation des véhicules par l’avenue van Cutsem et l’avenue des Frères Haeghe.

D'autres travaux à prévoir

Au niveau du boulevard Delwart, dans le cadre des travaux SPW autour du pont Delwart, la circulation basculera en première phase (5 jours à partir de ce lundi) sur les bandes près du dépôt des Tec et en 2ème phase (du 13 au 20/8), il y aura une petite déviation vers les quais avec remontée rue des magasins. Ainsi, la rue de Rasse sera aussi fermée pour la pose de câbles Proximus qui durera jusqu'à la fin du mois.

Enfin au croisement de la rue Jean Noté et de la rue As-Pois, un remplacement de l'égouttage risque de poser quelques difficultés de croisement.