Tournai-Ath-Mouscron Tournai: le Ciné club 2020 vient de démarrer M. Del.

Il propose des films en audio description.



Depuis plusieurs années, le Conseil Consultatif de la Personne Handicapée de la Ville de Tournai propose des projections de films en audio description.



C'est ainsi que le Ciné Club, édition 2020, a récemment démarré avec la projection du film Raoul Taburin a un secret, de Pierre Godeau avec, entre autres, Benoît Poelvoorde.



"Les films sont projetés à l'Office du Tourisme qui dispose d'une belle installation pour ce type d'activités", détaille Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de la cité des Cinq Clochers, qui se dit très fier de pouvoir proposer des films dont l'accès pour un public déficient visuel n'est pas forcément possible initialement.



Le 8 juin prochain, le film Le sens de la fête, d'Éric Toledano et Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri et Gilles Lellouche, sera au programme.



Ces activités complètent un programme dans lequel on retrouve également les conférences santé.