Après avoir passé une période compliquée à cause de la crise sanitaire, le cirque Zavatta est de retour à Tournai pour présenter son nouveau spectacle inédit et diversifié. "", précise Bruno Valencia, chargé de communication du cirque Zavatta.

Cette année, les amateurs de cirque assisteront en exclusivité à la prestation d'un jongleur du Cirque du Soleil Cylios. Ce dernier s'est déjà rendu avant la pandémie à Londres, aux Etats-Unis ou encore au Canada.

L'artiste cubaine, Madeley, connue internationalement pour avoir participé à l'émission Le Grand Cabaret du Monde de Patrick Sébastien et sera également de la partie. Les clowns musiciens originaires d'Espagne, Sarita et Kim León présenteront leur numéro pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Bien d'autres surprises

Le spectacle 2021 du cirque Zavatta sera aussi marqué par un show laser et par la venue d'une caravane d'animaux exotiques comprenant entre autres des serpents. Pour connaître les autres numéros du spectacle, il faudra se rendre dès le 25 septembre sur le parking des Bastions.

Le cirque accueillera le public: le mercredi à 16h et le vendredi à 18h, le samedi à 15h et 18h et le dimanche à 16h. Informations supplémentaires sur la page Facebook: : Cirque Achille Zavatta-Dubois.