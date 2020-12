Afin de fêter les 20 ans du label Unesco de la Cathédrale Notre-Dame de Tournai, la Province de Hainaut, la Ville de Tournai et Ores ont mis les petits plats dans les grands. Ainsi, après la magnifique mise en lumière de l'édifice, inaugurée il y a quelques jours, un concert virtuel inédit de Blanche marque le lancement de la campagne Cathédrale Tournai 2020-2021.Si le concert a déjà pu être visualisé ce vendredi 25 décembre, une séance de rattrapage est prévue ce samedi 26 décembre, sur le coup de 18h.Ainsi, si vous souhaitez découvrir l'artiste révélée par la saison 5 de The Voice Belgique, et qui a classé la Belgique à la quatrième place de l'Eurovision en 2017, il suffit de se connecter sur le site www.cathedrale20-21.be ou sur les pages Facebook Visittournai Province de Hainaut ou Ville de Tournai