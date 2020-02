© DELFOSSE

Tournai-Ath-Mouscron Tournai: le protagoniste d'une course-poursuite libéré sous conditions M. Del.

L'individu avait été placé sous mandat d'arrêt suite à une course-poursuite qui s'est terminée au niveau du boulevard des Combattants.



Ce mardi après-midi, le parquet de Tournai a informé que le conducteur protagoniste d'une course-poursuite avec les forces de l'ordre entre Hellebecq et Tournai jeudi passé a été libéré sous conditions. Parmi les mesures, on retrouve notamment un suivi psychologique. Cette libération devrait également permettre à l'homme de ne pas perdre son travail.



Pour rappel, l'homme, qui roulait trop vite et qui était sous l'influence de la boisson, a refusé un contrôle policier à hauteur d'Hellebecq, dans l'entité de Silly. Pris en chasse, le conducteur a ainsi vidé son extincteur en direction du véhicule de police qui le suivait.



La course s'est finalement terminée à Tournai, au niveau du boulevard des Combattants. Deux armes ont été retrouvées dans son véhicule, un pistolet d'alarme et un calibre 12 modifié et chambré, soit prêt à tirer.