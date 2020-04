Tournai: le conseil communal se réunira le 18 mai © DELFOSSE Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Interdit au public, il sera néanmoins possible de suivre les débats via la page Facebook de la Ville de Tournai.

Réuni ce jeudi matin, le collège communal de la cité des Cinq Clochers a pris la décision d'anticiper la date du prochain conseil communal.



"En effet, vu la pandémie, des pouvoirs spéciaux avaient été octroyés au collège, confirme Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai. À l'époque, il nous était interdit d'organiser purement et simplement la tenue de conseils communaux."



Suite aux mesures de déconfinement, il a été décidé d'organiser le prochain conseil communal le lundi 18 mai prochain à 19h30. "Dans un souci de démocratie, le collège a préféré l'option présentielle plutôt que de se réunir en vidéoconférence."



Les conseillers communaux se réuniront au sein du salon de la reine afin de pouvoir respecter le principe de distanciation sociale. "Par contre, il se sera pas accessible aux citoyens. Afin de garantir le caractère public à cette séance, le conseil sera retransmis sur la page Facebook de la Ville", conclut le bourgmestre.