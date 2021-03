Le consul du Maroc en visite à Bizzdev à Tournai Tournai-Ath-Mouscron M.P. © D.R.

Le consul du Maroc, Hassan Touri, a récemment visité la ville de Tournai et en a profité pour découvrir l'entreprise Bizzdev, spécialisée dans la technologie et l'information. A la suite de cette visite, le gérant de Bizzdev espère pouvoir travailler en collaboration avec le Maroc



L'entreprise Bizzdev, spécialisée dans la technologie et l'information, a été créée par Christian Verdonck. Aujourd'hui, cette société comprend plus de 60 employés et travaille dans des secteurs assez diversifiés.



"Nous sommes très présents en Wallonie et nous travaillons pour différents secteurs comme les transports, les secours, le paramédical ou encore l'agro-alimentaire. Bizzdev a également mis en place M-Worker, un outil de géolocalisation", déclare Christian Verdonck, directeur de l'entreprise.



Actuellement, l'entreprise équipe de nombreux taxis. L'idée sera de mettre un boîtier dans les véhicules qui communiquera ensuite, avec les GPS. Les différentes sociétés de taxis pourront dès lors, faire des rapports sur les trajets de leurs véhicules mais également d'accéder à un historique. Bien que l'entreprise soit déjà intervenue au sein de la Stib et de Lijn en proposant une billetterie en ligne, Bizzdev souhaite également améliorer la sécurité dans le secteur des transports en commun. Grâce à M-Worker, lorsqu'un agent se fera agresser, il pourra le faire savoir en appuyant sur un bouton. Un signal sera automatiquement envoyé afin que des équipes puissent intervenir.