La société Cityparking, qui gère notamment le parking souterrain Q-Park de la rue Perdue à Tournai, avait suspendu ses permanences du shop Q-Park sur le site du Fort Rouge et le contrôle en rue. Même, lorsque les mesures fédérales liées à la crise sanitaire du Covid-19 seront levées, il n'y aura plus que deux permanences par semaine. Elles se tiendront le lundi de 13 à 18h et le vendredi de 9h à 12h. Quant au contrôle en rue, suite aux mesures fédérales liées au déconfinement et en concertation avec la ville de Tournai le contrôle du stationnement reprendra le 18 mai.