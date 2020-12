Tournai: le contrôle du stationnement suspendu sept jours en cette fin d'année Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Durant sept jours à travers le mois de décembre, il ne faudra pas se soucier d'une mauvaise surprise déposée sur votre pare-brise par les agents de CityParking. © DELFOSSE

Suite à la réouverture des commerces dits non-essentiels depuis ce mardi 1er décembre, le collège communal de la Ville de Tournai a décidé de suspendre le contrôle du stationnement durant sept jours à l'occasion des fêtes de fin d'année.



Ainsi, il ne sera pas nécessaire d'apposer son disque de stationnement, ni d'alimenter l'horodateur, les samedis 5, 12 et 19 décembre, les mercredis 23 et 30 décembre ainsi que les jeudis 24 et 31 décembre. Les autres jours, le contrôle du stationnement sera bien effectif dans les zones du centre-ville.



"Nous rappelons qu'en zone payante, une demi-heure gratuite est proposée par rive et par demi-journée, signale-t-on encore du côté de la Ville. Il suffit pour cela d'encoder la plaque d'immatriculation à l'horodateur et de placer le ticket sur le tableau de bord." Les anciens disques du quart d'heure gratuit ne sont en effet plus d'application.



Rappelons encore que depuis le 1er octobre dernier, le nouveau plan de stationnement de la cité des Cinq Clochers est entré en vigueur. Parmi les nouvelles règles, citons notamment la future arrivée d'une Scan Car qui permettra d'orienter le contrôle des agents de CityParking, tant pour le stationnement payant qu'en zone bleue qui, pour cette dernière, est limitée à deux heures maximum.



D'autres possibilités existent encore comme les cartes riverains, qui ne sont désormais valables au sein d'une seule rive, ainsi que les cartes travailleurs dont le prix n'a pas changé.