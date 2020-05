La situation des fleuristes et des marchés ambulants le fait réagir.

Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre de Tournai, s’étonne de plusieurs décisions relatives aux marchés ambulants et aux fleuristes, dont la situation le préoccupe.

"Depuis le début de la crise, je me suis rarement épanché sur les décisions du conseil national de sécurité pour éviter la polémique et la politique politicienne. Le travail de ce comité n’est pas évident et je le respecte. Ici aussi, je ne tomberai pas dans le piège, même s’il m’est difficile de devoir appliquer des décisions sans avoir l’entièreté des raisons qui ont poussé à prendre telle mesure. En effet, il est toujours plus facile pour un bourgmestre d’assumer une responsabilité quand il connaît tous les éléments du dossier, explique ainsi Paul-Olivier Delannois. N’ayant donc pas tous les éléments, je m’étonne de l’interdiction de réouverture des marchés ambulants ainsi que l’interdiction de drive-in pour les fleuristes. Au niveau des marchés, persuadé qu’ils allaient ouvrir à nouveau, j’avais anticipé en prévoyant de prendre des mesures, à savoir étendre le périmètre du marché pour permettre plus facilement la distanciation sociale, permettre le marché dans un endroit semi-fermé avec des entrées et des sorties surveillées par des gardiens de la paix et imposer le port du masque en cet endroit. Le travail que j’avais demandé à mes équipes ne sera pas inutile car je compte, dès que la tenue des marchés sera autorisée, m’orienter dans cette direction. Quant à l’interdiction de drive-in pour nos fleuristes, j’ai également beaucoup de difficultés à la comprendre dès lors qu’on l’autorise le drive-in dans les restaurations rapides. Le hamburger graisseux aurait-il plus de poids qu’un bouquet de fleurs ?"

Sa compagne, la députée Ludivine Dedonder, avait d’ailleurs interpellé le ministre Pieter De Crem en début de semaine au sujet de la situation des fleuristes.

"Le conseil national de sécurité a autorisé la réouverture des pépinières et des jardineries alors qu’elles font partie de la même commission paritaire que les fleuristes. La vente de fleurs coupées est également autorisée dans les grandes surfaces depuis le début du confinement. Les fleuristes réalisent la plus grande partie de leur chiffre d'affaires à l'occasion des fêtes. Et ce dimanche, pour la fête des mères, ils ne pourront pas ouvrir leurs portes. J’insiste pour que, tout au moins, la formule de drive-in soit autorisée, c'est-à-dire que les clients puissent venir chercher leurs commandes chez les fleuristes tout en respectant les mesures d’hygiène et de distanciation d’usage", avait-elle ainsi argumenté.

Visiblement, l’appel n’a pas été entendu.