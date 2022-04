Docteur en histoire de l’art, Jean-Pierre De Rycke a été le premier conservateur professionnel du musée des Beaux-Arts de Tournai. Il est entré en fonction le 3 janvier 2008.

L’homme a multiplié les expos, les prêts et les emprunts d’œuvres. Les audaces aussi. On se souvient de l’hippopotame violet flottant dans l’atrium. Doté d’un caractère fort, sûr de ses choix, il lui est arrivé de se heurter à l’administration et au pouvoir politique, notamment lorsqu’il s’est agi d’envisager la restauration et l’extension du musée.