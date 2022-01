Le commerce apprécié par les adeptes du shopping paie aujourd'hui les conséquences de l'accident survenu dimanche dernier à Tournai. "Nous sommes contraints de fermer la boutique pour une durée indéterminée", précise la gérante de nos Habits et nous. "Nous avons dû sécuriser les lieux car il est impossible d'accueillir les futurs clients à l'heure d'aujourd'hui. Des devis sont en cours afin de remplacer la porte le plus vite possible". En pleine période de soldes, c'est un coup de massue pour la boutique qui a dû réfléchir à une alternative. "Dans un premier temps, nous allons donc mettre en place un système de Click & Collect pour que les clients puissent récupérer leurs commandes et ainsi profiter des soldes", a indiqué la responsable via les réseaux sociaux. "Nous espérons rouvrir le plus vite possible".

Effectivement, dimanche, peu avant 16h, une collision entre deux véhicules s’est produite à Tournai à l’intersection entre le boulevard du Roi Albert et la rue Vauban. Rapidement, les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux. Fort heureusement, l’accident n’a causé que des dégâts matériels et a notamment impacté un commerce Tournaisien.

L'un des deux véhicules a terminé sa course dans la façade du magasin de prêt-à-porter "Des habits et nous" situé au boulevard du Roi Albert. La porte d’entrée du magasin a été pulvérisée suite au choc. Coup de chance, personne ne se trouvait sur le trottoir ou encore derrière la porte du magasin de vêtements qui était accessible au public ce dimanche à l'occasion des soldes d'hiver.

"Nous avons entendu un grand boum et il y a eu des impacts jusqu’à l’intérieur du magasin, avait signalé la responsable de l’établissement. Il y avait du monde quand les faits se sont produits, mais personne n’a été touché." La gérante de la boutique espère rapidement reprendre son activité dans de bonnes conditions ...