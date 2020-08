Tournai: le masque imposé à proximité des écoles Tournai-Ath-Mouscron M. Del. La nouvelle mesure prend effet à partir de ce mardi 1er septembre. © DELFOSSE

Comme l'a notamment fait Michel Casterman dans sa commune de Rumes, le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, a pris une ordonnance de police qui vient compléter celle prise le 28 juillet dernier, celle imposant le port du masque obligatoire dans les espaces publics accessibles aux piétons situés dans l'intra-muros de la cité des Cinq Clochers.



Ainsi, à partir de ce mardi 1er septembre, cette obligation entrera en vigueur au-delà de l'intra-muros, à proximité immédiate des entrées et sorties des établissements scolaires implantés sur le territoire communal. Le port du masque sera donc imposé en ces endroits du lundi au vendredi, de 7h30 à 9h et de 15h15 à 16h30 sauf le mercredi où les horaires sont là fixés de 7h30 à 9h et de 11h30 à 12h30.



"Cette ordonnance fait suite à de nombreux témoignages de parents qui m'indiquaient qu'aux heures d'entrées, et surtout de sorties des écoles, nombre d'entre eux se concentraient sur un petit périmètre en attendant les enfants, indique Paul-Olivier Delannois. La mesure se veut essentiellement préventive. Même si porter un masque peut présenter des inconvénients, cela est d'abord un geste de solidarité vis-à-vis de toutes les générations."



L'ordonnance rappelle en outre que les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par ces dispositions.



Rappelons enfin que, depuis ce mercredi 26 août, il est obligatoire d'avoir toujours sur soi un masque dans la province de Hainaut.