Tournai: le Moulin à Cailloux accueille une jeune volontaire Tournai-Ath-Mouscron M.P. © M.P.

Le CPAS de Tournai devient un partenaire de l'ASBL Service Citoyen. Cette dernière est une association qui permet à des jeunes entre 18 et 25 ans de s'engager afin de mettre en place des projets solidaires.



La Plateforme pour le Service Citoyen donne la possibilité à des jeunes, pendant six mois, de rejoindre un établissement afin d'élaborer différents projets solidaires. L'ASBL propose différents secteurs pour contenter un maximum de jeunes. Ces derniers peuvent s'orienter vers le secteur de l'aide aux personnes (les homes, l'aide aux sans-abris,etc), le milieu culturel (les maisons de jeunes, l'éducation permanente,etc), le secteur de l'environnement (les associations pour la prévention de l'environnement ou le bien-être animal) et enfin le secteur du sport.