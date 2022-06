Le Musée d’Histoire Militaire de Tournai ouvre un nouvel espace d'exposition consacré à des pièces importantes qui n’ont plus été exposées depuis le départ du musée de la Tour Henry VIII. Des pièces acquises depuis lors sont donc à découvrir : obus géant de calibre 38cm de la Première Guerre, bombes allemandes de 50kg et de 500 kg, bombes US tombées sur Tournai en 1944 de 500 livres et de 1000 livres.

Mais également deux canons antiaériens allemands, l’un de 20mm abandonné à Tournai lors de la retraite d’août-septembre 1944, l’autre de 40mm Bofors aménagé et blindé pour servir sur véhicule chenillé, également découvert dans nos murs.

Et surtout une pièce exceptionnelle : la chambre de combustion d’une fusée V2 tombée à Wasmes-Audemez-Briffoeil le 25 septembre 1944, seul exemplaire conservé de ces premiers engins balistiques dont une cinquantaine furent tirés par l’armée allemande sur Lille, Roubaix et Tournai, et offert au musée en septembre 2020.

Suivra dans quelques semaines la réouverture de salles réaménagées illustrant dans leurs aspects tournaisiens les deux conflits mondiaux et en 2023 une exposition consacrée à la Garde civique, cette armée citoyenne haute en couleurs née avec la Révolution belge et disparue en 1914.