Le musée de la tapisserie et des arts textiles (TAMAT) de Tournai a décidé de se mettre au vert et de laisser la nature envahir ce lieu unique, riche en histoire. Depuis le 24 février, le musée propose une exposition pop-up dédiée à la botanique. De nombreuses œuvres liées à la nature et à l'environnement y sont donc exposées. D'une certaine manière, le musée fait un petit clin d'œil au parc communal situé à proximité, avec ses nombreux arbres, ses parterres fleuris et ses bassins d'eau.



Plusieurs artistes participent à cette exposition éphémère qui se déroulera jusqu'au 3 mai. Notamment, Caroline Léger, passionnée par la photographie et la sculpture. Grâce à ses œuvres, elle nous entraîne dans son univers qui mêle l'humanité et la nature.