Alors que les musées belges peuvent à nouveau accueillir leurs visiteurs, le Musée des arts de la Marionnette va profiter de la Saint-Nicolas pour rouvrir ses portes. Un premier dimanche du mois synonyme donc d'entrée gratuite !Cependant, pour avoir accès au musée, la réservation des tickets est obligatoire via le site internet L'équipe du Musée des arts de la Marionnette se dit évidemment impatiente de retrouver ses visiteurs après un mois de nouvelle fermeture due à la recrudescence de la Covid-19., explique-t-on du côté des équipes.En novembre, le musée devait inaugurer une nouvelle scénographie spécialement créée pour les marionnettes à tringle traditionnelles de Tournai : les Poriginelles. Celles-ci ont été mises en dépôt par le Musée de Folklore et des Imaginaires (MuFIm), début 2020, et sont l’objet d’une enquête visant leur identificationEnfin, si les traditionnelles Scènes à Noël du Créa-Théâtre ne pourront avoir lieu cette année sous leur forme habituelle, la compagnie prépare quelques surprises. Des saynètes seront en effet diffusées sous format vidéo sur la page Facebook de la Maison de la Marionnette