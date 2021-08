Dernier ouvrage mobile au centre de Tournai, le nouveau tablier du pont Notre-Dame a été placé ce samedi matin. Surplombant l’Escaut, cette structure de 155 tonnes sera opérationnelle à la mi-septembre. Implanté au cœur de la ville de Tournai, le pont Notre-Dame permet d’accéder d’une rive à l’autre de l’Escaut. Reliant le quartier de la gare à la cathédrale Notre-Dame de Tournai, via la rue Royale, cet ouvrage est névralgique en matière de circulation. La dernière version de ce pont hydraulique a été inaugurée en 1957.

Vétuste et non-réparable, ce pont a été démonté au début du mois de juillet dernier. Une nouvelle version de ce pont a été reconstruite à l’identique, mais pèse 7 tonnes de plus que l’actuel. De fait, les structures métalliques doivent respecter des sections plus imposantes, liées aux nouvelles normes plus drastiques. Arrivée pièce par pièce, la nouvelle structure a été assemblée au PACO de Vaulx (Tournai) jusqu’aux derniers détails (signalisation, garde-corps, platelage, trottoirs…).

Long de 33m, large de 11m, ce pont pèse 155 tonnes, dont 50 tonnes pour le platelage en bois sur lequel circuleront les usagers. De teinte blanc-gris, la couleur est identique à celle du tablier du proche Pont-à-Ponts.

Le nouveau tablier du pont Notre-Dame a été chargé sur une barge vendredi soir, puis acheminé samedi matin vers Tournai. La pose a été confiée à la SA Dufour de Tournai. À l’aide d’une immense grue, le levage a débuté vers 7h et a duré une heure et demi. Ce tablier a été posé sur deux portiques en U. La manœuvre était délicate, les pièces devant s’insérer l’une dans l’autre ne possédant que d’un battement limité à 15 mm.

Suite au démontage des supports du tablier du pont, des balanciers, des éléments du mécanisme qui n’étaient jusque-là pas visibles, ont également été démontés pour examen et entretien. Leur nettoyage a laissé apparaître des faiblesses dans le matériau.

Le SPW "Mobilité&Infrastructures" en a donc ordonné le remplacement, pour des raisons de sécurité et de fiabilité à long terme du pont levant.