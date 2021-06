Tournai : le parc Delannay sécurisé Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Un dispositif sera effectif début juillet. © D.R.

Dernièrement, dans le cadre du programme de revitalisation urbaine du Fort Rouge, des aménagements ont été réalisés au niveau du passage des XII Césars, ce dernier permettant la liaison pédestre entre la Grand'Place et le parc Delannay.



"Suite à plusieurs doléances reçues, j'ai souhaité trouver des solutions pour sécuriser les lieux", détaille le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Il est vrai que nombreux sont les riverains à déplorer certaines nuisances dans ce parc une fois la nuit tombée.



Dès lors, des portails automatiques de part et d'autre du parc, en plus de l'installation d'une clôture en périmètre de celui-ci, ont été installés. "Et le Collège communal a pris la décision d'instaurer un horaire de temporisation, ouverture et fermeture, automatisé."



Effectivement, hormis pour les riverains, il ne sera plus possible d'accéder au passage des XII Césars entre 22h et 5h. "L'automatisation des portes permet, via une télécommande, l'accès aux occupants de l'immeuble des XII Césars. En outre, il permet d'autoriser l'accès aux services postaux ou de maintenance de la Ville."



L'ouverture à 5h et la fermeture à 22h seront effectives début juillet.